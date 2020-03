VIRUS: Österreich hofft in Coronakrise auf baldige erste Erfolge

WIEN (dpa-AFX) - Österreich hofft im Kampf gegen das Coronavirus auf erste Erfolge in absehbarer Zeit. An einzelnen Tagen habe sich der prozentuale Anstieg der Zahl der Infizierten bereits verlangsamt, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag in Wien. "Aber das ist noch kein genereller Trend." Es sei bei der Umsetzung von Maßnahmen wie der Ausgangsbeschränkung mit einer ersten Wirkung nach acht bis zehn Tagen zu rechnen. Die Regierung werde am kommenden Wochenende gemeinsam mit Wissenschaftlern beraten, wie weiter verfahren werden solle, sagte Anschober. Grundsätzlich sei die Disziplin der Bevölkerung sehr hoch. Das Bewusstsein sei sehr ausgeprägt, "dass Zusammenhalt heute bedeutet, Abstand zu halten."

Ermutigend ist laut Anschober, dass im Gegensatz zu Italien, wo das Durchschnittsalter der Erkrankten sehr hoch sei, in Österreich eher die Gruppe der 35- bis 55-Jährigen betroffen sei. In diesem Alter verlaufe die Erkrankung oft eher mit nur milden Symptomen. In Österreich - wie überall in Europa - ist ein zentrales Motiv aller Maßnahmen, das Gesundheitswesen vor einem Kollaps durch viele schwere Krankheitsverläufe zu bewahren. In Österreich waren am Dienstagnachmittag 1332 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Die Entscheidungen der Regierung, das öffentliche Leben massiv einzuschränken, seien anfangs auf viel Widerstand bei Entscheidungsträgern gestoßen, meinte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Heute bin ich froh, dass wir als eines der ersten Länder in Europa diese Entscheidungen getroffen haben, und ich bin der Bevölkerung unendlich dankbar, dass sie die Maßnahmen so konsequent und verantwortungsvoll mitträgt."

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wies darauf hin, dass seit der Ausgangsbeschränkung die Zahl der Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel um 70 Prozent zurückgegangen ist. In Österreich sind im Gegensatz zu Deutschland seit Dienstag unter anderem alle Lokale und Restaurants grundsätzlich geschlossen. Die Maßnahmen sind zunächst auf eine Woche befristet. Der Flugverkehr aus Spanien, Frankreich und der Schweiz wurde in der Nacht zum Dienstag eingestellt. In der Nacht zum Mittwoch dürfen keine Jets aus Großbritannien, der Ukraine, Russland und den Niederlanden mehr in Österreich landen./mrd/DP/nas