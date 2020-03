VIRUS/Österreich: Unter fünf Prozent Neuinfizierte Marke für Normalisierung

WIEN (dpa-AFX) - In Österreich werden die im Kampf gegen das Coronavirus erlassenen Einschränkungen erst bei einer deutlichen weiteren Senkung der Zahl der Neuinfizierten zurückgenommen. "Wir wollen, dass die Zahl der Neuerkrankungen unter fünf Prozent liegt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) der "Kronen Zeitung" (Sonntag). Die Maßnahmen zeigten langsam Wirkung. "Aber wir sind noch weit, weit vom Ziel entfernt."

In der Alpenrepublik gilt seit zwei Wochen eine weitgehende Ausgangsbeschränkung. Die bis 13. April geltenden Maßnahmen sollen im Lauf der nächsten Woche überprüft werden. Eine erste Lockerung sei bei der Wiederöffnung der Parks nicht zuletzt in Wien denkbar, deutete Anschober an. In Österreich waren am Sonntagmittag rund 8500 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die tägliche Zuwachsrate lag zuletzt bei knapp unter zehn Prozent.

Das Gesundheitsministerium wies die Kritik der Opposition zurück, dass die Zahl der Tests gesunken sei. Das hänge mit dem Meldesystem und den neu dazugekommenen Laboren zusammen, hieß es.

In der Kärnter Gemeinde Heiligenblut wurde die 14-tägige Quarantäne am Sonntag aufgehoben. Dort war nach einigen Coronafällen die Abreise der 90 österreichischen Gäste unterbunden worden. Ausländische Gäste hatten den Ort verlassen dürfen, wenn sie zusicherten, sich nach Ankunft in Heim-Quarantäne zu begeben./mrd/DP/men