VIRUS: Österreich untersagt Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern

WIEN (dpa-AFX) - Die österreichische Bundesregierung untersagt bis Anfang April Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern. Outdoor-Veranstaltungen würden ab einer Teilnehmerzahl von mehr als 500 untersagt, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag in Wien./nif/DP/men