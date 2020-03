VIRUS: Pandemie belastet Covestro-Gewinn im ersten Quartal mit 60 Millionen Euro

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat auch den Kunststoffhersteller Covestro erwischt. Die Pandemie dürfte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit zirka 60 Millionen Euro direkt negativ belasten, teilte das Unternehmen am Freitag in Leverkusen mit. Die Auswirkungen für das komplette Geschäftsjahr 2020 seien gegenwärtig noch nicht abzusehen, hieß es weiter. Die Lieferfähigkeit des Konzerns an die Kunden sei derzeit aber weiterhin gewährleistet. "Wir beobachten die Situation sehr genau." Auch bei Covestro wurden bislang fünf Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet, diese befinden sich in Quarantäne. Der Konzern hat inzwischen die meisten Mitarbeiter an seinen deutschen Standorten ins Homeoffice geschickt./tav/zb