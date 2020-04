VIRUS: Qantas und Virgin bekommen staatliche Hilfe

CANBERRA (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaften Qantas und Virgin bekommen in der Corona-Krise Hilfe von der australischen Regierung. Eine Finanzspritze von 165 Millionen Australischen Dollar (96 Millionen Euro) soll Flugverbindungen auf Inlands-Routen auf dem Kontinent möglich machen. Wie Vize-Premier Michael McCormack am Donnerstag erklärte, geht es darum, dass Menschen mit wichtigen Aufgaben etwa in der medizischen Versorgung reisen können. Auch Medizin und Schutzausrüstung soll weiter transportiert werden können. Die australische Regierung hat die Luftfahrtbranche, die erheblich unter dem coronabedingten Rückgang des Reiseverkehrs leidet, bereits mit einer Milliarde Australischen Dollar (580 Millionen Euro) unterstützt./ca/DP/fba