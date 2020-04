VIRUS/Radfahrer und Fußgänger an Hamburgs Stadtrand: keine Kontrollen mehr

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburger Fußgänger und Radfahrer werden im Nahbereich der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein nicht mehr auf das wegen der Corona-Pandemie geltende Einreiseverbot hin kontrolliert. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte am Dienstag, es gebe die Zusicherung aus Kiel, "dass diese Kontrollen von Radfahrern und Fußgängern (...) nicht weiter erfolgen sollen". Er sei sich mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) nach einem Telefonat einig, dass es nicht sinnvoll sei, Menschen zu überprüfen, die sich im Nahbereich ihres Wohnorts an der Landesgrenze bewegten. Ziel bleibe aber weiterhin, touristische Ausflüge vor allem an Nord- und Ostsee zu unterbinden./klm/DP/jha