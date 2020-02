VIRUS/Regionalpräsident: Stop von Venedigs Karneval - Museen und Schulen zu

ROM (dpa-AFX) - Der Karneval von Venedig und auch alle Sportevents in der italienischen Region Venetien sollen wegen des Coronavirus gestoppt werden. Die Anweisung beinhalte "die Schließung aller Veranstaltungen mit vielen Personen wie den Karneval, Sportveranstaltungen, private und öffentliche Schulen", sagte Regionalpräsident Luca Zaia am Sonntag. Am Sonntagnachmittag noch laufende Veranstaltungen gingen weiter, ab Sonntagabend werde es keine öffentlichen Großveranstaltungen mehr geben. Zudem sollen alle Züge und öffentlichen Verkehrsmittel, inklusive der Wasserbusse in Venedig, desinfiziert werden. Auch Museen sollen geschlossen bleiben. Der Karneval läuft eigentlich noch bis zum Dienstag./reu/DP/nas