VIRUS/ROUNDUP 2/CDU-Präsidium: Jetzt nicht über Ende der Maßnahmen diskutieren

(Äußerungen Kramp-Karrenbauers ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Spitze hat davor gewarnt, jetzt über die Beendigung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu diskutieren. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Montag nach Angaben aus Parteikreisen in einer Schaltkonferenz mit dem Parteipräsidium, das Virus habe "ganz Europa und die Welt fest im Griff". Die Menschen würde in der aktuellen Situation ein gutes Krisenmanagement erwarten.

In einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Präsidiumsschalte sagte Kramp-Karrenbauer: "Wir waren uns alle sehr, sehr einig, dass wir den Menschen sehr ehrlich sagen müssen, dass die Maßnahmen, so, wie sie jetzt aufgesetzt sind, mindestens noch bis nach Ostern weiterlaufen - bis zum 20. April." Dann werde man zum ersten Mal sehen können, ob die Maßnahmen den erhofften Erfolg zeigten. "Erst dann kann man anfangen darüber nachzudenken, wie es möglicherweise weitergehen könnte", sagte die Parteichefin. Man sei sich einig gewesen, "dass wir keinen falschen Hoffnungen erwecken sollten".

Aus Parteikreisen hieß es, erst wenn die Zeit der Verdopplung der Zahl der Infizierten bei zehn Tagen sei, wäre man auf dem richtigen Weg.

Die CDU-Spitze hob demnach hervor, dass das im Eiltempo von Bundestag und Bundesrat beschlossene Sofortprogramm für Selbstständige und Solo-Unternehmer am Wochenende mit den 16 Ländern auf den Weg gebracht worden sei. So habe es in Nordrhein-Westfalen bereits 150 000 Anträge für finanzielle staatliche Hilfen gegeben - 100 000 Anträge seien dort bereits bewilligt worden. Auch Landwirte könnten diese Anträge stellen.

Zu Beginn habe man an den am Samstag überraschend gestorbenen hessischen Finanzminister Thomas Schäfer erinnert. "Jeder von uns, der ihn kannte, der mit ihm zusammengearbeitet hat, hat ihn immer als einen Fels in der Brandung erlebt", sagte Kramp-Karrenbauer. Aus Parteikreisen hieß es, auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Kanzlerin Angela Merkel und andere hätten große Bestürzung über den Tod Schäfers geäußert./bk/DP/fba