VIRUS/ROUNDUP: Anwälte bitten Gerichte wegen Corona um Verschiebung von Terminen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Coronakrise appelliert die Anwaltschaft an die Gerichte, alle nicht eilbedürftigen Termine zu verschieben. "Wir alle sind aktuell mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, die uns viel abverlangt", erklärte der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Ulrich Wessels, am Dienstag in Berlin. Die gesamte Anwaltschaft stehe vor erheblichen organisatorischen und letztlich auch wirtschaftlichen Herausforderungen.

"Natürlich darf Corona nicht zu einem Stillstand der Rechtspflege führen", sagte Wessels. "Gleichwohl wünsche ich mir für alle Kolleginnen und Kollegen größtmögliche Flexibilität und Unterstützung durch die Justiz." Er bat darum, Fristen möglichst großzügig zu setzen und Anträge zur Verlängerung von Fristen wohlwollend zu behandeln.

Einige Gerichte und Landesjustizministerien haben schon auf die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 reagiert. So sagte der Bundesgerichtshof (BGH) diese Woche zahlreiche Verhandlungen ab. Baden-Württembergs Ressortchef Guido Wolf (CDU) gab bekannt, dass nur noch wichtige Prozesse verhandelt werden. Auch das bayerische Justizministerium empfahl, nur noch dringende Verhandlungen abzuhalten.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) forderte, Anwälte und Mitarbeiter als Angehörige systemrelevanter Berufe einzustufen, damit sie Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder haben. "Arbeitsrechtliche Beratung in der Coronakrise, der Streit um das Sorgerecht für das Kind, Verfahren vor dem Sozialgericht - das alles muss sicher weiterverfolgt werden, auch in Zeiten einer Pandemie", so DAV-Präsidentin Edith Kindermann. Sie forderte Liquiditätshilfen vor allem für kleine und mittlere Kanzleien.

Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds (DRB), Sven Rebehn, empfahl, den Zugang zu den Gerichten auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken, die Justiz aber auch für dringende Aufgaben arbeitsfähig zu erhalten. "Ob und inwieweit es gesetzliche Änderungen etwa bei Unterbrechungsfristen für Strafprozesse braucht, befindet sich derzeit in der Prüfung."

Laut Strafprozessordnung darf eine Hauptverhandlung in der Regel für höchstens vier Wochen unterbrochen werden. Nur bei Krankheit eines entscheidenden Prozessbeteiligten ist eine längere Unterbrechung möglich. In Paragraf 229 heißt es: "Wird die Hauptverhandlung nicht spätestens am Tage nach Ablauf der in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Frist fortgesetzt, so ist mit ihr von neuem zu beginnen."/sem/bsj/DP/fba