VIRUS/ROUNDUP: Corona-Epidemie trifft zunehmend den Berliner Politikbetrieb

BERLIN (dpa-AFX) - Die voranschreitende Coronavirus-Epidemie in Deutschland beeinträchtigt zunehmend auch den Berliner Politikbetrieb. Die CDU verschob am Donnerstag ihren für den 25. April geplanten Parteitag zur Wahl eines Nachfolgers der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf einen noch nicht bekannten Zeitpunkt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte vorerst seine geplante Reise nach Mexiko und Costa Rica sowie andere Termine ab.

Der Bundestag tagte am Donnerstag zwar normal, verzichtete aber auf namentliche Abstimmungen, um das Infektionsrisiko zu senken. Die FDP-Bundestagsfraktion hatte am Vortag mitgeteilt, dass sich ihr Abgeordneter Hagen Reinhold mit dem Virus angesteckt hatte.

Steinmeier zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass Deutschland die Coronavirus-Epidemie bewältigen wird. "Diese Epidemie ist eine Herausforderung für Deutschland. Eine Herausforderung, die wir dank unseres gut funktionierenden Gesundheitssystems meistern können und die wir meistern werden", sagte er. Zuvor hatte er sich mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, getroffen und sich von ihnen über den Verlauf der Epidemie unterrichten lassen.

"Das Virus fordert unseren Staat", sagte Steinmeier anschließend. "Das Virus fordert auch jeden Einzelnen von uns." Jeder Einzelne müsse jetzt seinen Alltag ändern - "nicht allmählich, sondern jetzt". Die Ausbreitung des Virus könne man nicht aufhalten, aber verlangsamen. "Unsere Selbstbeschränkung heute wird morgen Leben retten", sagte Steinmeier.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann sprach sich dafür aus, dass das Parlament künftig mit Einschränkungen zu Sitzungen zusammenkommen solle. "Ich plädiere dafür, den Sitzungsbetrieb in geordneter, aber reduzierter Form fortzusetzen. Denn wenn der Bundestag zu Hause bleibt, dann bleiben am Ende alle zu Hause, und das können wir uns nicht wünschen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Er erwartet, dass der Bundestag infolge der Corona-Krise verstärkt auf Video- und Telefonkonferenzen setzen wird.

Die FDP-Fraktion ergriff nach dem bestätigten Coronavirus-Fall in ihren Reihen weitere Vorsichtsmaßnahmen. Die Kontaktpersonen des erkrankten Abgeordneten Reinhold seien vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, teilte ein Fraktionssprecher mit. Es handele sich um Abgeordnete und Mitarbeiter in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Auch seien Coronavirus-Tests veranlasst worden. "Zudem arbeitet der Großteil der Mitarbeiter der FDP-Fraktion seit heute mobil. Gleiches wurde den Abgeordneten für ihre Mitarbeiter empfohlen", hieß es weiter. Reinhold hatte sich offenbar bei einem Skiurlaub in Österreich mit dem Virus angesteckt.

"Als Digitalfraktion waren wir glücklicherweise sofort in der Lage, dezentral weiterarbeiten zu können. Mobiles Arbeiten ist bei uns kein Krisenzeichen, sondern Arbeitsalltag und jederzeit problemlos möglich", sagte dazu der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, der dpa.

Der Speyrer Staatsrechtler Joachim Wieland verwies im "Handelsblatt" darauf, dass der Bundestag fast alle seine Beschlüsse mit einer kleinen Anzahl anwesender Abgeordneter treffen könne. Das setze jedoch voraus, dass sich "Regierung und Opposition einig sind, dass die Mehrheitsverhältnisse auch bei einer geringen Besetzung des Plenums widergespiegelt werden". Die Fraktionen haben bereits vereinbart, dass es keine Verzerrung der Mehrheitsverhältnisse geben soll, wenn etwa in einer von ihnen mehrere Abgeordnete nicht mehr an den Plenarsitzungen teilnehmen können.

Die nächste Sitzungswoche des Bundestags ab dem 23. März soll nach derzeitigem Stand wie geplant stattfinden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die Abgeordneten der Unionsfraktion darüber am Mittwoch vom Parlamentarischen Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) nach einer Runde der Parlamentarischen Geschäftsführer mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble informiert.

Schäuble hatte in den vergangenen Tagen bereits angeordnet, dass die Kuppel und die Dachterrasse des Reichstagsgebäudes bis auf weiteres für Besucher geschlossen sind. Außerdem werden bis Ende April Besuchergruppen nicht mehr in den Bundestag gelassen./sk/DP/zb