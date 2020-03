VIRUS/ROUNDUP: Maschinenbauer erwarten Nachholeffekte im zweiten Halbjahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Krise macht dem Maschinenbau weltweit zu schaffen. Die Volkswirte des deutschen Branchenverbandes VDMA erwarten zwar für die zweite Jahreshälfte Nachholeffekte. Die zwischenzeitlichen Verluste könnten aber nicht kompensiert werden, erklärte Chefvolkswirt Ralph Wiechers am Freitag in Frankfurt. "Der globale Maschinenumsatz wird 2020 das Vorjahresergebnis verfehlen."

Bereits im vergangenen Jahr sei der Umsatz in einigen Ländern rückläufig gewesen. Global stiegen die Erlöse aber noch einmal um 2 Prozent auf fast 2,67 Billionen Euro. Deutschland hielt seine Position als drittgrößter Produzent nach China und den USA. Mit 296 Milliarden Euro konnten die deutschen Hersteller den Umsatzrekord aus dem Jahr zuvor (300 Mrd Euro) aber nicht wiederholen.

VDMA-Präsident Carl Martin Welcker forderte derweil, die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld rasch auf 24 Monate zu verlängern. Für viele Beschäftigte im Maschinenbau und bei Automobilzulieferern gelte unter anderem wegen der internationalen Handelskonflikte bereits seit Frühjahr oder Sommer 2019 Kurzarbeit. "Wenn die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld nicht zeitnah verlängert wird, bleibt den Unternehmen nichts anderes übrig, als die betroffenen Beschäftigten zu entlassen", heißt es in einem Brief von Welcker an Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Die Bundesregierung hat bei ihren Hilfen für die Wirtschaft bereits beschlossen, die Grenze für die Auszahlung von Kurzarbeitergeld von 12 auf 24 Monate zu verschieben./ceb/als/DP/jha