VIRUS/ROUNDUP: Mehr Grenzkontrollen wegen Corona-Pandemie

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundespolizei kontrolliert wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus jetzt stärker an den deutschen Grenzen. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag auf Anfrage mitteilte, soll es stichprobenartige Kontrollen im direkten Grenzbereich geben. Dafür werde die Fahndung im 30-Kilometer-Bereich an den Grenzen etwas zurückgefahren.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Bundespolizei-Präsident Dieter Romann am Donnerstag angewiesen, die Kontrollen an allen Binnengrenzen "noch einmal deutlich zu intensivieren".

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Akzeptanz der Bevölkerung für die verstärkte Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs sei sehr hoch. Für die Bundespolizei gelte jetzt: "Wir gehen nicht mehr in die Fernbusse hinein, sondern die Fahrgäste steigen aus." Anschließend werde nach möglichen Symptomen geschaut und gefragt, ob sich jemand in einem Risikogebiet aufgehalten habe.

Bei Verdacht auf eine Sars-Cov-2-Infektion werde das lokale Gesundheitsamt eingeschaltet, sagte Radek. Temperaturmessungen durch Bundespolizisten wie zuletzt im Saarland seien eine Ausnahme./abc/DP/jha