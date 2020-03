VIRUS/ROUNDUP: Von der Leyen kritisiert Exportbeschränkung für Schutzmasken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschlands Exportbeschränkungen für Schutzmasken und andere Ausrüstung gegen die Virus-Krise ist auf deutliche Kritik von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestoßen. "Der gemeinsame Markt muss funktionieren", sagte von der Leyen am Freitag in Brüssel. Sie habe mit Deutschland, Frankreich und anderen EU-Staaten über deren Eingriffe in den Binnenmarkt gesprochen. "Ich bin froh zu berichten, dass sie bereit sind, ihre nationalen Maßnahmen wie von uns gewünscht anzupassen", sagte von der Leyen.

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte das auf Anfrage nicht bestätigen. Es teilte lediglich mit, dass "derzeit die Gespräche mit den Regierungen anderer EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission" dazu laufen würden.

Einseitige Schritte der Mitgliedstaaten seien "nicht gut, weil sie stets einen Dominoeffekt auslösen", betonte von der Leyen. Deutschland hatte den Export von Schutzausrüstung weitgehend verboten, Frankreich stellte die Lagerbestände unter staatliche Aufsicht. "Letztlich führt dies dazu, dass wieder Binnengrenzen eingeführt werden in einer Zeit, in der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten nötig ist", sagte die Kommissionspräsidentin in einer Pressekonferenz zur Brüsseler Antwort auf wirtschaftliche Folgen von Covid-19./ff/DP/jha