VIRUS: RTL verzichtet wegen Coronavirus nun komplett auf Show-Publikum

KÖLN (dpa-AFX) - Die Sender der Mediengruppe RTL verzichten wegen der Ausbreitung des Coronavirus von diesem Freitag an komplett auf Publikum bei ihren Shows. Betroffen sind damit unter anderem die beliebte Tanzshow "Let's Dance" und die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS).

"Damit kommt die Sendergruppe auch ohne konkretes Verbot ihrer Verantwortung nach, Publikum und Mitwirkende vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen", teilte RTL am Donnerstag mit. Die Maßnahme gelte "bis auf Weiteres". Ausgenommen seien Freunde und Familie von Show-Protagonisten.

Auch andere Sender hatten angekündigt, vorerst Shows ohne Publikum im Studio ausstrahlen zu wollen - etwa der NDR bei "Anne Will" oder der "NDR Talk Show". RTL mit Sitz in Köln hatte sich bislang an der Richtlinie orientiert, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden sollten. Für NRW gibt es dazu einen entsprechenden Erlass der Landesregierung.

Bei "Deutschland sucht den Superstar" etwa sollten 800 Zuschauer statt wie normalerweise 1700 im Publikum sitzen. Das wurde nun aber nochmals überdacht. "Der Entscheidung, jetzt komplett auf Publikum zu verzichten, geht keine entsprechende Verordnung voraus", erklärte RTL./idt/DP/zb