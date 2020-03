VIRUS: Rumänien verbietet Portal wegen Fake-News

BUKAREST (dpa-AFX) Rumäniens Behörden haben erstmals ein Presseorgan wegen der Verbreitung von Fake-News verboten. Das teilte Innenminister Marcel Vela am Mittwoch in Bukarest mit. Das Nachrichtenportal https://stiridemoment.ro habe mehrfach falsche Nachrichten im Zusammenhang mit der Corona-Krise veröffentlicht und werde nun geschlossen. Aufgrund des seit Montag geltenden Notstands wegen der Corona-Krise dürfen die Behörden in Rumänien auch Grundrechte einschränken, darunter die Pressefreiheit. Bis Mittwochabend waren 260 Menschen in Rumänien mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert./kl/DP/fba