VIRUS: Russische Regierung rät Bürgern Reisen einzuschränken

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Regierung hat ihre Bürger wegen der Ausbreitung des Coronavirus aufgerufen, das Reisen in nächster Zeit auf ein Minimum zu begrenzen. Das sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Samstag bei einer Sitzung seines Krisenstabes in Moskau russischen Agenturen zufolge. An den Flughäfen und Bahnhöfen soll es zusätzlich stärkere Kontrollen geben und im ganzen Land Veranstaltungen begrenzt werden.

In Russland ist das Coronavirus Sars-CoV-2 nach offiziellen Angaben bei rund 60 Menschen nachgewiesen worden. Russland hatte schon im Januar die Grenzen zum Nachbarland China geschlossen; ab Sonntag soll auch die Grenze zum EU-Land Polen bei Kaliningrad und im Norden zu Norwegen bis auf wenige Ausnahmen geschlossen werden. Reisende etwa aus Italien und Deutschland müssen zudem nach ihrer Ankunft in Russland zwei Woche in Quarantäne verbringen. Flüge in die EU wurden weitgehend eingestellt.

Auch im Nachbarland Ukraine sind ab Dienstag die Grenzen für alle öffentlichen Transportmittel dicht. Alle Ukrainer sollen bis dahin in die Heimat zurückkehren./thc/DP/zb