VIRUS: Russlands Regierungschef empfiehlt Ausgangssperren

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach der Hauptstadt Moskau könnte es in Russland nun auch landesweit Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie geben. Das empfahl Ministerpräsident Michail Mischustin am Montag in Moskau. Die Gouverneure und Chefs der Verwaltungen sollten auf die Erfahrung in Moskau achten. Sie sollten zudem die Möglichkeit schaffen, "solche Maßnahmen in ihren Regionen zu ergreifen", sagte er. "Es ist jetzt unsere Aufgabe, die Ausbreitung des Virus einzudämmen."

In der Hauptstadt und im Umland gelten seit Montag Ausgangssperren. Ausnahmen gibt es nur für den Weg zur Arbeit, zum Supermarkt und zur Apotheke. Erlaubt sind außerdem der Gang zum Müllcontainer und Gassigehen mit dem Hund im Umkreis von 100 Metern um die Wohnung. In Europas größter Stadt sind nach offiziellen Angaben mit mehr als 1000 Infizierten die meisten Corona-Fälle in Russland registriert.

Zum Wochenstart waren auf den Gehwegen, Plätzen und in der Metro der Hauptstadt weniger Menschen unterwegs als sonst. Auch auf den Straßen gab es keine größeren Staus. Mischustin nannte die Verschärfung im Kampf gegen die hochansteckende Krankheit eine logische Konsequenz der Politik von Kremlchef Wladimir Putin.

Der Präsident hatte diese Woche landesweit als arbeitsfrei erklärt, um die Zahl der Infektionen nicht weiter rasant steigen zu lassen. Außerdem schloss Russland am Montag seine Grenzen. Flug- und Zugverbindungen ins Ausland sind schon seit Tagen nicht mehr möglich./cht/DP/jha