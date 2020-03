VIRUS/Schneemangel und Corona-Krise: Skisaison endet knapp unter Schnitt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Trotz des Schneemangels und der vorzeitigen Schließung der Skilifte wegen der Corona-Pandemie haben die Liftbetreiber in der aktuellen Saison nur knapp unter dem Mittel der vergangenen Jahre abgeschnitten. Der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) zählte in einer vorläufigen ersten Bilanz in dieser Saison in den deutschen Skigebieten rund 3,9 Millionen Gäste.

Das waren zwar deutlich weniger Gäste als im vergangenen schneereichen Winter mit 4,5 Millionen Gästen und im ebenfalls sehr guten Winter davor mit 4,3 Millionen Gästen. Aber die Bilanz war besser als im Winter 2016/2017, als 3,7 Millionen Besucher kamen.

Eigentlich sollten die Lifte in vielen Gebieten noch mindestens bis Ostern laufen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben aber auch die Skigebiete in Deutschland - wie zuvor in Italien und Österreich - den Betrieb vorzeitig beendet./sd/DP/stw