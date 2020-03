VIRUS: Schottland und Wales schließen Schulen zum Ende der Woche

EDINBURGH/CARDIFF (dpa-AFX) - In Schottland und Wales soll wegen der Coronakrise noch in dieser Woche der Schulbetrieb eingestellt werden. Das teilten die Regierungen in Edinburgh und Cardiff am Mittwoch mit. Erwartet wird, dass auch in England die Schultore bald geschlossen werden. Premierminister Boris Johnson kündigte noch für Mittwoch eine Entscheidung darüber an. Großbritannien hatte sich mit drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bislang zurückgehalten. Doch inzwischen melden sich immer mehr Lehrer und anderes Schulpersonal krank oder gehen in häusliche Isolation. "Die Schulen haben inzwischen zu viele Mitarbeiter verloren, um wie normal weiterzumachen", sagte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Sie gehe nicht davon aus, dass der Schulbetrieb vor den Sommerferien wieder aufgenommen werden könne./cmy/DP/men