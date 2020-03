VIRUS: Schweizer Eliteuniversitäten stellen Unterricht in Hörsälen ein

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die renommierten Eidgenössischen Hochschulen in Zürich und Lausanne stellen ihre Vorlesungen in den Hörsälen vorerst ein. Kurse würden zunächst bis Ende des Semesters weitgehend online angeboten, teilten die Universitäten mit. Grund ist die Coronavirus-Pandemie. "Alle Universitäten sind in diese Richtung unterwegs", sagte Martina Weiss, Generalsekretärin der Konferenz aller Universitäten, Fach- und pädagogischen Hochschulen, am Freitag im Rundfunk SRF. Viele Universitäten hätten schon länger Online-Angebote, aber nun würden die Kapazitäten für den digitalen Unterricht weiter hochgefahren.

Die Universität Luzern hatte ebenfalls bereits angekündigt, sie werde auf digitalen Betrieb umstellen. Die Universität Bern hat die Zahl der Studentinnen und Studenten bei Vorlesungen auf die Hälfte des üblichen Niveaus reduziert, damit sie Abstand halten können. Vorlesungen würden aufgezeichnet und anderen zur Verfügung gestellt./oe/DP/jha