VIRUS/Schwesig: Keine 'Machtspiele und Schaulaufen' in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat andere Politiker davor gewarnt, die Corona-Krise zur Profilierung zu nutzen. "Ich kann nur an alle appellieren, an alle Politiker, dass Machtspiele und Schaulaufen in so einer Situation nichts in diesen Entscheidungen zu suchen haben", sagte die SPD-Politikerin am Montag im Deutschlandfunk. Es gelte nun vielmehr, jetzt parteiübergreifend und länderübergreifend zusammenzuhalten.

Am Vortag hatten Bund und Länder ein Kontaktverbot beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will aber an eigenen, noch strengeren Regelungen festhalten, die Bayern schon vorab am Freitag beschlossen hatte. Andere Länderchefs hatten dies als nicht abgestimmtes Vorpreschen gerügt.

"Ich finde, wir sind gar nicht so weit auseinander", sagte Schwesig. Sie habe "volles Verständnis dafür", dass ein großer Druck auf Söder liege, weil die Lage in Bayern "wesentlich kritischer" sei als in anderen Ländern. Als amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz habe Söder aber die Möglichkeit, die Amtskollegen jederzeit zusammenzuschalten, um miteinander zu reden. "Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, dass alle zusammenrücken und nicht der Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, hier macht jeder sein Ding." Niemand habe "die Weisheit mit Löffeln gefressen"./ted/DP/mis