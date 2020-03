VIRUS/Söder: Weitere Schulschließungen in Bayern möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitere Schulschließungen in seinem Bundesland nicht ausgeschlossen. Nach einem Treffen der Länderchefs am Donnerstag in Berlin sagte er: "Ich schließe nicht aus, dass wir Schulschließungen haben werden." Gemeint sei dies als mögliche generelle Maßnahme, sagte er auf Nachfrage./bw/had/ctt/jr/rm/hoe/ted/DP/jha