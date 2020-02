Virus-Sorgen belasten Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs halten sich Anleger mit Engagements an Europas Börsen zurück.

Dax und EuroStoxx50 fielen am Montag um jeweils 0,3 Prozent auf 13.467 beziehungsweise 3785 Punkte.

Das Ende der Zwangsferien für viele chinesische Fabriken schüre die Furcht, dass sich der Erreger nun wieder schneller ausbreiten wird, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Nach Einschätzung seines Kollegen Neil Wilson vom Online-Broker Markets.com müsse zudem weiter mit ausbleibenden Lieferungen für westliche Firmen gerechnet werden, da in einigen Landesteilen die Zwangspausen noch bestünden. So verweigerten die Behörden Insidern zufolge Foxconn vorerst die Wiedereröffnung eines Werks in der südchinesischen Stadt Shenzhen. Die in Taiwan notierten Aktien des Apple-Zulieferers fielen daraufhin um 1,6 Prozent.

Die Belastungen für die Weltwirtschaft durch den Ausbruch bezifferten die Experten des Research-Hauses Capital Economics auf 280 Milliarden Dollar im aktuellen Quartal. "Wenn wir richtig liegen, bedeutet dies, das die weltweite Produktion erstmals seit 2009 nicht wachsen wird."

ÖLPREIS FÄLLT WEITER - SINN FEIN-SIEG DRÜCKT IRISCHE BÖRSE

Vor diesem Hintergrund fiel der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um bis zu 1,5 Prozent. Mit 53,63 Dollar je Barrel (159 Liter) war sie so billig wie zuletzt vor gut einem Jahr. Neben den Spekulationen auf eine schwächere China-Nachfrage laste die Ablehnung einer weiteren Drosselung der Fördermengen durch den wichtigen Exporteur Russland auf der Stimmung, sagte Stephen Innes vom Brokerhaus AxiTrader.

Unter Druck stand auch die irische Börse. Nach dem Wahlsieg der linksnationalistischen Partei Sinn Fein werde eine Regierungsbildung schwierig, sagte Analyst Daragh Quinn von der Investmentbank KBW. "Diese Unsicherheit gepaart mit dem möglichen Eintritt einer radikaleren/populistischeren Partei in die Regierung wird die Banken belasten." Die Aktien der Bank of Ireland und der Bank AIB waren mit 3,95 und 2,35 Euro jeweils so billig wie zuletzt vor rund vier Monaten.

ÜBERNAHME-OFFERTE FÜR ISRA VISION - TEAMVIEWER IM MINUS

Die Titel von Isra Vision steigen dagegen um bis zu 46,6 Prozent auf 51,20 Euro. Der schwedische Industrie-Ausrüster Atlas Copco will den Spezialisten für industrielle Bildbearbeitung für 50 Euro je Aktie oder insgesamt 1,1 Milliarden Euro übernehmen. Angesichts der attraktiven Offerte rate er Investoren, das Angebot anzunehmen, schrieb Analyst Henning Breiter vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser. Atlas-Aktien legten in Stockholm 0,4 Prozent zu.

Bei Teamviewer machten Investoren dagegen Kasse und drückten die Papiere 2,8 Prozent ins Minus. Ein Börsianer bezeichnete die vorgelegten Zahlen einem Umsatz- und Gewinnsprung zum Trotz als durchwachsen. Der Umsatzausblick für 2020 sei etwas vorsichtig. "Alles in allem kein Grund, sich um die Aktie zu reißen."