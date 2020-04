VIRUS: Spahn zufrieden mit Bürgerverhalten an Osterwochenende

WIESBADEN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich zufrieden mit dem Verhalten der Bürger am Osterwochenende gezeigt. Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise hätten "eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und Unterstützung" in der Bevölkerung gefunden, sagt er am Dienstag. Das sei wichtig für das weitere Vorgehen und für mögliche Lockerungen der Corona-Regelungen. Spahn hatte zuvor am hessischen Corona-Kabinettausschuss teilgenommen. Am Vormittag war er außerdem zu Besuch im Uni-Klinikum in Gießen gewesen, um sich dort über die Situation angesichts der Corona-Krise zu informieren./cam/DP/jha