VIRUS: SPD-Fraktion setzt Task Force gegen soziale Pandemie-Folgen ein

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD im Bundestag will regelmäßig die sozialen Folgen der Corona-Pandemie analysieren und richtet dafür eine eigene Task Force ein. Geleitet von den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Katja Mast und Bärbel Bas will sich die Arbeitsgruppe austauschen - mit Familienministerin Franziska Giffey und Sozialminister Hubertus Heil (beide SPD), dem SPD-Parteivorstand sowie Vertretern der Länder, Kommunen und Sozialpartnern. Die aktuelle soziale Lage soll analysiert werden und schnelle Lösungen sollen erarbeitet werden, wie die Fraktion am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Zwar dienten die auf den Weg gebrachten umfangreichen Hilfspakete dazu, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Arbeitsplätze und Wirtschaft zu begrenzen und Menschen vor sozialen Notlagen zu bewahren, sagten Mast und Bas der Deutschen Presse-Agentur. Dies werde aber voraussichtlich nicht reichen./bw/DP/mis