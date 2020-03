VIRUS: Spezielle Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Kommunalwahl in Frankreich

MÜLHAUSEN/PARIS (dpa-AFX) - Angesichts der Corona-Epidemie haben französische Gemeinden für die anstehende erste Runde der Kommunalwahl am Wochenende spezielle Vorsichtsmaßnahmen angekündigt. In der elsässischen Stadt Mülhausen würden beispielsweise alle Bedienflächen der Abstimmungsautomaten am Sonntag nach jedem Wähler desinfiziert, teilte die Stadt am Montag mit. Zwischen den Wartenden werde auf einen Sicherheitsabstand geachtet. Außerdem würden Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt.

Frankreichs Regierung hatte vergangene Woche erklärt, die Wahl werde trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stattfinden. Die erste Wahlrunde ist für den 15. März geplant, die zweite am 22. März. Bei den Kommunalwahlen geht es um die Besetzung der Rathäuser.

Die Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus könnte einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Ifop zufolge auch Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung haben. 28 Prozent der Befragten der am Montag veröffentlichten Umfrage erklärten demnach, aus Sorge wegen einer möglichen Infektion in Betracht zu ziehen, nicht in ein Wahllokal zu gehen./ari/DP/stw