VIRUS: Städtetag fordert bundesweites Konzept für Corona-Lockerungen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder ein bundesweites Konzept für stufenweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen gefordert. "Für die Kitas zum Beispiel wäre es unglücklich, wenn in einem Land die 5- bis 6-Jährigen in Kürze wieder betreut werden und in einem Nachbarland die 3- bis 4-Jährigen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). "Das würde sofort Fragen aufwerfen, was denn nun besser ist für die Corona-Bekämpfung und für die Kinder."

Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer beraten an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen. Dedy sagte, in die Kinderbetreuung werde nur schrittweise wieder eingestiegen werden können. "Naheliegend ist, erst einmal mit einer geringeren Zahl von Kindern zu beginnen. Dafür könnte man sich zum Beispiel an Berufsgruppen der Eltern orientieren, Alleinerziehende besonders berücksichtigen oder auch stufenweise nach dem Alter der Kinder vorgehen", erläuterte Dedy. Der Vorschlag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, zunächst nur die 5- bis 6-Jährigen wieder in die Kitas aufzunehmen, könne Teil einer Stufenlösung sein.

Dedy appellierte an die Länder, die Kommunen frühzeitig über geplante Schritte zur Lockerung zu informieren, weil diese Vorlaufzeit für die praktische Umsetzung bräuchten. Beim Wiedereinstieg sei auch zu beachten, dass ein Teil der Erzieherinnen und Erzieher und der Tagespflegepersonen Risikogruppen angehörten. "Wir werden wahrscheinlich deutlich kleinere Gruppen in den Kitas bilden müssen und weniger Personal haben." Deshalb müssten schnell Pläne entwickelt werden, wie die Kitas personell unterstützt werden können.

Kindern mit Erkältungssymptomen müsse weiterhin der Zutritt zur Kita verwehrt werden, sagte Dedy. "Die Eltern sollten hier so verantwortungsbewusst sein, die Betreuung freiwillig nicht zu nutzen, wenn ihr Kind Symptome wie Fieber oder Husten zeigt."/sku/DP/zb