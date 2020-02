VIRUS: Stuttgart erwartet Maschine mit China-Rückkehrern aus Wuhan

STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Eine Maschine mit Rückkehrern aus der vom neuen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan soll nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an diesem Freitag in Stuttgart landen. Das DRK übernehme im Auftrag der Bundesregierung die Betreuung, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation am Donnerstag in Berlin. Nähere Angaben zur Anzahl der Personen machte der Sprecher nicht. Ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums sagte, die Gesundheitsbehörden seien auf die Ankunft der Menschen vorbereitet. Zunächst hatte der Südwestrundfunk berichtet.

Die Behörden gehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur davon aus, dass die Personen gesund sind. Es sollen mehr als ein Dutzend Menschen nach Stuttgart fliegen. Die Maschine kommt demnach aus Paris und wird am Vormittag auf dem Flughafen Stuttgart erwartet. Nach ihrer Ankunft sollen die Reisenden untersucht werden und dann wohl in eine Quarantäne-Station im Landkreis Esslingen gebracht werden. Das DRK hatte bereits eine Quarantäne-Station in Germersheim (Rheinland-Pfalz) betrieben und betreut aktuell eine in Berlin.

Insgesamt haben sich in China nach den offiziellen Angaben bislang rund 75 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Außerhalb des chinesischen Festlands wurden bislang rund 1000 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen, 16 davon in Deutschland. Mehrere Länder holen derzeit ihre Landsleute aus China heim oder haben es bereits getan./ols/DP/zb