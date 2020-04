VIRUS: Südafrikas Minister will Alkoholsperre aufrechterhalten

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Südafrikas Kampf gegen das Coronavirus und die dabei verhängten Restriktionen zeigen nach Ansicht von Polizeiminister Bheki Cele erste Erfolge an einer anderen Front: beim Kampf gegen die Kriminalität. In einem Interview der Sonntagszeitung "City Press" hatte er von einem spürbaren Rückgang bei der Zahl von Gewaltverbrechen gesprochen, den er auf ein landesweites Alkohol- und Tabakverbot zurückführte. Es trat zeitgleich mit einer sehr weitreichenden, dreiwöchigen Ausgangssperre am 27. März in Kraft. Cele sprach sich für eine deutliche Reduzierung des Alkoholkonsums im Land auch nach dem Ende der Ausgangssperre aus.

Berichte in sozialen Medien über erste Fälle von geplünderten Alkoholläden wurden am späten Sonntagabend zumindest für das bei Kapstadt gelegene Township Langa von der Polizei bestätigt. Ein 33-Jähriger sei festgenommen worden, gesucht würden weitere Personen, die auf im Internet kursierenden Videos beim Plündern zu sehen waren.

Südafrika hatte vor einer Woche mit der Umsetzung einer strikten Ausgangssperre im Kampf gegen das Coronavirus alle Landgrenzen geschlossen und den kommerziellen Flugbetrieb komplett eingestellt. Die Ausgangssperre gilt als eine der strengsten weltweit - verboten sind selbst Jogging- oder Gassigeh-Runden. Nur medizinische Notfälle oder Versorgungsgänge rechtfertigen demnach ein Verlassen der Wohnung./rek/DP/fba