VIRUS: Südkorea holt Landsleute von 'Diamond Princess' zurück

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Staatsführung hat sieben Menschen aus Japan abholen lassen, die sich dort auf dem wegen des Coronavirus unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" befunden hatten. Das Präsidentenflugzeug mit sechs Südkoreanern sowie einer Japanerin an Bord sei am Mittwoch in Seoul gelandet, berichteten südkoreanische TV-Sender. Sie sollen in Südkorea erneut unter Quarantäne kommen. Die Japanerin sei mit einem der Südkoreaner verheiratet.

Von den insgesamt 14 Südkoreanern auf der "Diamond Princess" hatte sich nach bisherigem Stand niemand mit dem neuartigen Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Die zunächst an Bord gebliebenen acht Südkoreaner sollen in dieser Woche das Schiff verlassen können.

Nach zweiwöchiger Quarantäne begann am Mittwoch die Ausschiffung der rund 3000 Menschen auf dem Schiff. In Südkorea sind bisher 46 Infektionsfälle gemeldet worden./dg/DP/zb