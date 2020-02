VIRUS: Südkorea meldet höchsten Anstieg bei Infizierten

SEOUL (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in Südkorea hat sich die Lage dort weiter verschärft. Die Gesundheitsbehörden meldeten im Verlauf des Montags 231 neue Fälle von Infektionen im ganzen Land - der bisher stärkste Anstieg an einem Tag. Davon wurden allein 172 neue Fälle in der Millionen-Stadt Daegu im Südosten erfasst. Bis zum Nachmittag (Ortszeit) zählten die Behörden insgesamt 833 Menschen, die sich nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt haben. Zudem wurden bisher sieben Todesfälle mit dem Virus in Verbindung gebracht.

Eine große Häufung von Infektionen gibt es unter Anhängern der in Daegu stark vertretenen christlichen Endzeitsekte Shincheonji. Die Behörden untersuchen, ob die Infektionen möglicherweise von einem sogenannten Superverbreiter ausgingen. Eine 61-jährige Frau, die unter den Anhängern als erster Infektionsfall erfasst wurde, soll trotz Krankheitssymptomen an Gottesdiensten der Kirche teilgenommen haben.

Zudem wurden mehr als 100 Patienten und medizinisches Personal eines Krankenhauses in der unweit von Daegu gelegenen Stadt Cheongdo positiv auf das Virus getestet. Die stark betroffene psychiatrische Abteilung wurde unter Gruppenisolierung gestellt.

Die Regierung hatte am Sonntag die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen. Kurz danach kündigte sie an, den Beginn des neuen Schuljahrs um eine Woche auf den 9. März zu verschieben. Die Regierung befürchtet, dass sich das Virus weiter im ganzen Land ausbreitet, wenn der Ausbruch in Daegu nicht bald eingedämmt werden kann./dg/DP/men