VIRUS: Thüringens Ministerpräsident für gemeinsames Vorgehen der Länder

ERFURT (dpa-AFX) - Nach Meinung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist eine einfache Rückkehr zur Situation vor der Corona-Pandemie nicht möglich. "Wir werden uns an eine neue Normalität gewöhnen müssen", sagte Ramelow vor einer Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch (14.00 Uhr). Es soll darüber beraten werden, welche der harten Corona-Beschränkungen gelockert werden können. Er erwarte einheitliche Maßstäbe, erklärte Ramelow. Gleichzeitig sollten regionale Differenzierungen möglich sein.

Thüringens Regierungschef sprach sich unter anderem dafür aus, bei der Wiederöffnung der Schulen zunächst die Jahrgänge zu berücksichtigen, die in diesem Jahr vor dem Realschulabschluss oder dem Abitur stehen. Er hatte auch die Erwartung geäußert, dass der Einzelhandel unter Vorgaben schrittweise wieder öffnen könnte. Dabei müssten aber strenge Abstandsregeln und Auflagen eingehalten werden. Derzeit ist das Einkaufen in Geschäften weitgehend auf Lebensmittel und Drogerieartikel beschränkt. Für ihn gebe es keine Ausstiegs- nur Umbauszenarien, so Ramelow./rot/DP/zb