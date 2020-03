VIRUS: Thüringer Kommunen sollen auf Großveranstaltungen vorerst verzichten

ERFURT (dpa-AFX) - Um die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen, sollen in Thüringen vorerst keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmer mehr stattfinden. Eine entsprechende Weisung sei am Dienstag an alle Kommunen gegeben worden, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) in Erfurt. "Unser Ziel ist, durch diese strikten Auflagen das Risiko zu mindern", so Werner. Zudem sollten Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern nach Prüfung nur im Ausnahmefall und Verhältnismäßigkeit erlaubt werden. Die generelle Schließung von Schulen und Kitas halte Werner in der aktuellen Lage nicht für notwendig./maf/DP/jha