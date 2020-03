VIRUS: Transatlantische Wirtschaft erwarten wegen Coronavirus Umsatzeinbußen

BERLIN (dpa-AFX) - US-Unternehmen in Deutschland und deutsche Unternehmen in den USA stellen sich einer Umfrage zufolge wegen der Coronavirus-Krise auf massive Umsatzeinbußen ein. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung der US-Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany). Demnach gaben 90 Prozent der befragten Unternehmen an, mit einem Einbruch der Umsätze zu rechnen. "Unsere Mitgliedsunternehmen müssen aktuell enorme Herausforderungen meistern", sagte der Präsident von AmCham Germany, Frank Sportolari, dazu. Der Umfrage zufolge haben mehr als die Hälfte der Unternehmen in Folge der Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 bereits ihre internen Arbeits- und Produktionsprozesse angepasst. Die US-Handelskammer in Deutschland hat nach eigenen Angaben 2300 Mitgliedsunternehmen./sb/DP/mis