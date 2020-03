VIRUS/Trump verteidigt Begriff 'Chinesischer Virus'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine Bezeichnung des Corona-Krankheitserregers als "Chinesischer Virus" verteidigt. Zuerst habe Peking behauptet, dass das US-Militär den Erreger nach China gebracht habe, sagte Trump am Dienstag in Washington. "Anstatt zu streiten habe ich gesagt, dass ich es danach benennen muss, wo es herkommt. Es kommt aus China. Deshalb denke ich, das ist ein sehr treffender Begriff."

Trump hatte mit seiner Wortwahl Kritik ausgelöst. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte Medienberichten zufolge, dies diene der Stigmatisierung des Landes. Auch US-Außenminister Mike Pompeo bezog sich am Dienstag bei seiner Erwähnung des Erregers mehrfach auf China, als er von dem "Wuhan Virus" sprach.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht sich gegen die Benennung von Viren nach Nationen oder Regionen aus. UN-Generalsekretär António Guterres mahnte, dass der Coronavirus ohne Ausgrenzung bekämpft werden müsse. Auch in den USA gibt es Widerstand gegen die Wortwahl "Chinesischer Virus". New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio schrieb mit Blick auf Trump: "Unsere asiatisch-amerikanischen Gemeinschaften - Menschen, denen SIE dienen - leiden bereits. Sie brauchen nicht noch mehr Bigotterie."/scb/DP/fba