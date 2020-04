VIRUS: UEFA berät mit Mitgliedsverbänden über Saison-Fahrplan

NYON (dpa-AFX) - Die Europäische Fußball-Union UEFA berät am Mittwoch über den möglichen internationalen Fahrplan in der Corona-Krise. Der Dachverband hat die Generalsekretäre der 55 Mitgliedsverbände zu einer Videokonferenz eingeladen. Es geht um die Wettbewerbe für Nationalmannschaften und Clubs sowie Angelegenheiten wie Spielerverträge und das Transfersystem. Zwei eingesetzte Arbeitsgruppen prüfen derzeit unter anderem mögliche Optionen, um die Wettbewerbe zum Abschluss zu bringen. Die UEFA hatte bereits die Europameisterschaft um ein Jahr in den Sommer 2021 verlegt./mj/DP/nas