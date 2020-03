VIRUS: Ukraine schränkt Inlandsreisen ein

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Regierung hat vorbeugend gegen die Verbreitung des hochansteckenden neuartigen Coronavirus Reisemöglichkeiten im Inland massiv eingeschränkt. Ab Mittwoch werden alle regulären Bus- und Bahnverbindungen zwischen den Städten gestoppt, teilte die Regierung in der Nacht zum Dienstag mit. Zudem wird in den Großstädten Kiew, Charkiw und Dnipro der U-Bahnverkehr eingestellt. Die Passagierzahl des übrigen städtischen Nahverkehrs wird auf maximal zehn Personen begrenzt. Geschlossen werden alle großen Einkaufszentren, Restaurants und Bars. Lebensmittelexporte werden beschränkt. Bildungseinrichtungen waren bereits vorige Woche geschlossen und Massenveranstaltungen verboten worden. Zudem schloss die Ukraine ihre Grenzen für Ausländer und stellte alle internationalen Reiseverbindungen ein.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Regierung zur Verhängung neuer harter Zwangsmaßnahmen aufgefordert. "Die Erfahrung Chinas zeigt, dass unpopuläre und harte Entscheidungen das Virus überwinden und Leben retten helfen", betonte der 42-Jährige in seiner Videoansprache. "Weichheit und Liberalität" seien Verbündete des Coronavirus. Bisher wurden in der Ex-Sowjetrepublik nur sieben Infektionen mit dem Virus nachgewiesen. Eine 71-Jährige Frau starb an der Lungenkrankheit Covid-19./ast/DP/zb