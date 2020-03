VIRUS: Ukrainer verlassen Polen - Tausende warten an den Grenze

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Ausreise vieler ukrainischer Gastarbeiter aus Polen wegen der Coronakrise hat zu langen Warteschlangen an der polnisch-ukrainischen Grenze geführt. Am Freitag warteten am Grenzübergang Korczowa in Ostpolen rund 3000 Ukrainer unter freiem Himmel darauf, in ihre Heimat zurückkehren zu können, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Die meisten hätten kein eigenes Transportmittel, der Grenzübertritt in Korczowa sei aber nur mit Fahrzeugen erlaubt. Die ukrainische Seite habe Pendelbusse eingerichtet, die den Andrang nicht bewältigen könnten. "Wir haben jetzt ausnahmsweise den Übergang auch für Fußgänger geöffnet und bemühen uns, die Schlangen abzubauen", so die Sprecherin.

In ukrainischen sozialen Medien kursierten Videos, die auch an anderen polnisch-ukrainischen Grenzübergängen große Menschenansammlungen zeigten. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind die Schlangen dort aber bereits abgebaut.

Am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Einstellung von Sonderflügen und -zügen zur Heimholung von Ukrainern für Freitag angekündigt. Individuell können Ukrainer jedoch weiterhin im Pkw heimkehren, jedoch haben die meisten Nachbarstaaten ihre Grenzen geschlossen. Allein in Polen sollen etwa eine Million Ukrainer als Gastarbeiter leben. Viele sind in der Gastronomie beschäftigt und haben nun ihre Arbeit verloren, nachdem Polen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus Kneipen und Restaurants geschlossen hatte. Die Ukraine hatte den regulären Passagierverkehr zu Land und zur Luft bereits Anfang vergangener Woche eingestellt und ihre Grenzen für Ausländer geschlossen./dhe/ast/DP/jha