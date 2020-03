VIRUS/UN-Standort Wien: Fast alle Mitarbeiter ab Montag im Homeoffice

WIEN (dpa-AFX) - Die vier wichtigen UN-Organisation mit Sitz in Wien haben aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus fast allen der 5000 Mitarbeitern am Standort ab Montag Homeoffice verordnet. Lediglich besonders entscheidende oder maßgebliche Posten werden weiterhin im Vienna International Centre, dem Sitz der UN in Wien, persönlich besetzt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Alle weiteren Mitarbeiter oder Besucher sollen keinen Zutritt zum Gebäude erhalten. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 3. April. Das Personal wurde zudem aufgerufen, ab Montag auf nicht zwingend notwendige Dienstreisen zu verzichten.

In Wien ist unter anderem die Internationale Atomenergiebehörde, das UN-Büro für Drogen und Kriminalität, die UN-Organisation für industrielle Entwicklung sowie Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen angesiedelt. Hinzu kommen weitere, kleinere UN-Büros. Insgesamt arbeiten den Vereinten Nationen zufolge 5000 Menschen aus 125 Ländern am Standort Wien./nif/DP/zb