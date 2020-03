VIRUS/Ungarn: EU-Außengrenzen wegen Coronavirus-Risiko besser schützen

SOFIA (dpa-AFX) - Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hat in der Corona-Krise einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen vor illegal ankommenden Migranten gefordert. "Das massenhafte illegale Passieren von Migrantenwellen ist nicht nur ein Risiko für die Kultur und Sicherheit, sondern auch ein gesundheitliches Risiko", sagte Szijjarto am Donnerstag bei einem Besuch in Bulgarien. Unkontrollierte Migrationswellen seien in der Corona-Krise ein "präzedenzloses Risiko" für Europa./el/DP/mis