VIRUS: Ungenutzte EU-Milliarden sollen gegen Virus-Krise helfen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ihr Milliardenprogramm gegen Auswirkungen der Virus-Krise auf die europäische Wirtschaft will die EU-Kommission aus ungenutzten Strukturfonds-Mitteln schöpfen. Diese Mittel wären relativ schnell verfügbar, sagte Kommissionssprecher Eric Mamer am Mittwoch in Brüssel. Er präzisierte damit eine Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach der Videokonferenz der europäischen Staats- und Regierungschefs, die am Dienstagabend über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Coronavirus-Epidemie beraten hatten.

Es gehe um 7,5 Milliarden Euro, die von den Mitgliedstaaten nicht wie geplant für Strukturfondsprojekte ausgegeben wurden und eigentlich zurückgezahlt werden müssten, sagte Mamer. Jene Länder, für die das zutreffe, sollten das Geld behalten und als Eigenmittel für die Kofinanzierung neuer EU-Programme nutzen. So entstehe die Summe von 25 Milliarden Euro, die von der Leyen genannt hatte: "Das ist kein Zaubertrick. Es geht um die Nutzung von Fonds, die vorhanden sind."

Das Geld fließt demnach nicht in die Länder, die angesichts der Ausbreitung des Virus die größten Probleme haben. Vielmehr können nur jene Staaten das Geld nutzen, die ihre EU-Mittel bisher nicht ausgeschöpft haben. Mamer betonte, die Milliarden sollten nicht alle wirtschaftlichen Probleme lösen - der angestrebte flexible Umgang mit Staatsbeihilfen und dem Stabilitätspakt sei wichtiger. "Wir fänden es aber schade, wenn wir das nicht nutzen würden", sagte der Sprecher. Genaue Regeln würden rasch ausgearbeitet und müssten noch von den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament angenommen werden.

Auf die Frage, ob die aktuelle Einschränkung des Parlamentsbetriebs und die Absage von Ministerratssitzungen nicht die Verabschiedung des Gesetzes gefährden, antwortete Mamer: Der europäische Entscheidungsprozess "ist wie er ist". Die Kommission arbeite so schnell wie möglich und zähle auf die Kooperation der Mitgesetzgeber. Auch die geplante Änderung der EU-Regeln für die Start- und Landerechte von Fluggesellschaften muss dieses Verfahren durchlaufen./ff/DP/mis