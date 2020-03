VIRUS/Universität: Mehr als 600 000 nachgewiesene Corona-Infektionen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mehr als 600 000 Menschen haben sich weltweit nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Kurz nach Samstagmittag bezifferte die renommierte Johns-Hopkins-Universität die Zahl der nachweislich Infizierten mit 614 884. Demnach starben mehr als 28 600 in Folge oder an der Lungenkrankheit Covid-19, die das Virus auslösen kann. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Es gebe in kaum einem Land genügend Tests, um die Menschen flächendeckend zu untersuchen. Allein in den USA sind mehr als 104 830 Infektionen nachgewiesen worden, in Italien mehr als 86 490 und in China mehr als 81 990./lkl/DP/men