VIRUS: US-Baumaschinenkonzern Caterpillar streicht Jahresprognose

DEERFIELD (dpa-AFX) - Der US-Baumaschinenkonzern Caterpillar streicht wegen der Coronavirus-Krise seine Jahresprognose. Die Pandemie fange an, sich auf die Lieferkette auszuwirken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Deerfield (Bundesstaat Massachusetts) mit. Ursprünglich hatte Caterpillar für 2020 einen Gewinn je Aktie von 8,50 bis 10 US-Dollar angepeilt. Eine neue Prognose gab das Unternehmen nicht ab. Die Aktie gab vorbörslich um 2 Prozent nach./kro/jha/