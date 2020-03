VIRUS: US-Kapitol schließt für Besucher

WASHINGTON (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus schließt das US-Kapitol in Washington bis Ende März seine Pforten für Besucher. Die Maßnahme trete an diesem Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Kraft, hieß es in einer Mitteilung. Beide Parlamentskammern - das Repräsentantenhaus und der Senat - haben ihren Sitz im Kapitol in der Hauptstadt. Auch Bürogebäude der Kammern bleiben für Besucher vorübergehend geschlossen. Ausgenommen von der Regelung sind Abgeordnete und Senatoren, Mitarbeiter, Journalisten und offizielle Besucher. Am 1. April soll das Kapitol wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Auch Touren durch das Pentagon, der Sitz des US-Verteidigungsministeriums, sollen bis auf weiteres nicht mehr stattfinden, wie Sprecherin Alyssa Farah erklärte. Ihren Angaben zufolge besuchen mehr als 2000 Besucher pro Woche das Gebäude.

In Berlin wurde in den vergangenen Tagen bereits die Schließung der Kuppel und der Dachterrasse des Reichstagsgebäudes angeordnet. Vom Montag kommender Woche an werden im Bundespräsidialamt wie auch im Bundestag keine Besuchergruppen mehr empfangen. Einzelbesucher können nach Angaben der Bundestagsverwaltung auch weiterhin von der Zuschauertribüne aus die Plenarsitzungen verfolgen. Artikel 42 des Grundgesetzes legt fest: "Der Bundestag verhandelt öffentlich."/lkl/DP/jha