VIRUS: US-Präsident Trump kritisiert Gesundheitsbehörde und Obama

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Zuge der andauernden Coronavirus-Krise hat US-Präsident Donald Trump der Gesundheitsbehörde CDC vorgeworfen, in schlechtem Zustand zu sein. Wegen jahrzehntelanger Untätigkeit sei die Einrichtung nicht auf eine große Pandemie vorbereitet gewesen, twitterte Trump am Freitag. Änderungen seines Amtsvorgängers Barack Obama hätten die Situation zusätzlich verkompliziert, monierte der Präsident. Ihre Reaktion auf die Schweinegrippe 2009 sei ein "komplettes Desaster mit Tausenden Todesfällen" gewesen.

Erst jetzt habe man das Testsystem für Infektionsfälle wieder auf Vordermann gebracht, lobte Trump die Leistung seiner eigenen Regierungszeit. "Die Änderungen sind gemacht worden, und bald wird in großem Umfang getestet werden", so Trump. Die bürokratischen Hürden seien aus dem Weg geräumt worden: "Alles zum Einsatz bereit!"

Im Kampf gegen das Coronavirus hatten die USA Einreisestopps für Ausländer verhängt, die zuvor in China oder dem Iran waren. Seit Mittwoch sind auch Reisende aus Europa betroffen. Trump hatte der EU vorgeworfen, keine ausreichenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen zu haben. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore lag die Zahl der Infektionsfälle mit dem Coronavirus in den USA zuletzt bei über 1700./gma/DP/mis