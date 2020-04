VIRUS: US-Regierung bestellt 60 Anlagen zur Sterilisierung von Atemmasken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat wegen der Coronavirus-Epidemie für 415 Millionen US-Dollar (380 Millionen Euro) Anlagen zur Sterilisierung bereits benutzter Atemschutzmasken bestellt. Die 60 Anlagen könnten pro Tag jeweils rund 80 000 Masken sterilisieren und bis Mai einsatzbereit sein, teilte das Verteidigungsministerium am Montagabend (Ortszeit) mit. Damit könnten pro Woche 34 Millionen der vom Personal in Krankenhäusern verwendeten Masken vom Typ N95 sterilisiert werden, hieß es.

Die Masken dürfen in den Anlagen vom Typ Battelle CCDS laut behördlicher Ausnahmegenehmigung bis zu 20 Mal für die Wiederverwendung sterilisiert werden. Die Masken werden in dem Apparat zur Sterilisierung unter anderem 2,5 Stunden mit Wasserstoffperoxid-Dampf behandelt. Wegen der Epidemie des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in den USA sind die professionellen Atemschutzmasken zur Mangelware geworden./jbz/DP/zb