VIRUS: USA wollen Migranten nach Aufgreifen nach Mexiko zurückschicken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wollen die USA Migranten nach einem illegalen Grenzübertritt in die USA direkt nach Mexiko zurückschicken. Von Mitternacht an würden Personen, die ohne gültige Reisepapiere die Grenze überträten, unverzüglich zurückgeschickt, sagte der geschäftsführende Heimatschutzminister Chad Wolf am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Das gelte sowohl für die Südgrenze zu Mexiko - die besonders betroffen ist - als auch für die nördliche Grenze zu Kanada.

Aufgegriffene Migranten kommen bislang zunächst in Gewahrsam der US-Grenzschutzbehörden, wo sie Asyl beantragen können. Wolf sagte, derzeit hätten die Grenzschutzbehörden Menschen aus mehr als 120 Ländern in Gewahrsam. Viele dieser Länder seien von dem Virus betroffen. Gesundheitsminister Alex Azar sagte: "Wir reden über eine bedeutende Anzahl illegaler Migranten." Zwischen Oktober und Februar seien 21 000 Migranten an der nördlichen und 151 000 Migranten an der südlichen Grenze in Gewahrsam genommen worden.

Azar betonte, Migranten könnten das Virus untereinander weitergeben, Grenzschutzbeamte damit anstecken und die Verbreitung in der amerikanischen Bevölkerung beschleunigen. Die Zentren der Grenzschutzbehörden seien nicht darauf ausgelegt, eine große Zahl von Migranten dort zu halten, Ansteckungen zu vermeiden oder Behandlungen wegen Covid-19-Erkrankungen zu ermöglichen./cy/DP/stw