VIRUS: Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen auf Island verboten

REYKJAVIK (dpa-AFX) - Die isländische Regierung verbietet im Zuge der Corona-Krise ab Montag für die kommenden vier Wochen Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern. Bei Events mit weniger als 100 Menschen solle gewährleistet werden, dass mehr als zwei Meter Abstand gehalten werden könne, teilte die Regierung am Freitag in Reykjavik mit. Universitäten und Hochschulen werden demnach geschlossen, öffentliche Schulen für Schüler im Alter von sechs bis 15 Jahren sowie Kindergärten laufen dagegen vorerst mit Einschränkungen weiter. "Das ist beispiellos in der Geschichte von Island", sagte Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir auf einer Pressekonferenz.

In Island ist das neuartige Coronavirus bislang bei 126 Menschen nachgewiesen worden. Gestorben ist daran auf der Nordatlantik-Insel bisher noch niemand./trs/DP/mis