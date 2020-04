VIRUS/Verbände: NRW-Kommunalwahlen sollen wegen Corona auf Prüfstand

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die kommunalen Spitzenverbände in NRW hinterfragen bei der Landesregierung, ob die Kommunalwahlen am 13. September wegen der Corona-Krise wie geplant stattfinden können. Alle "Handlungsoptionen" - etwa eine Verschiebung oder eine reine Briefwahl - sollten geprüft werden, bitten in einem gemeinsamen Brief an das NRW-Innenministerium der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag und der Landkreistag. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die "Rheinische Post" (Montag) darüber berichtet.

Alle politischen Veranstaltungen sind bereits seit Wochen bis vorerst zum Ende der Osterferien - dem 19. April - ausgesetzt. Dazu gehören auch die Listenaufstellungen für die Kommunalwahlen. Am Wahltermin hält das Land aber bisher fest. Die Parteien müssen laut Kommunalministerium ihre Wahlvorschläge bis zum 16. Juli bei den Wahlleitern einreichen. Deshalb gebe es noch Spielraum bei den Fristen, hatte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) zuletzt gesagt.

Der Parteienforscher Ulrich von Alemann mahnte indes eine zügige Entscheidung an: Aus seiner Sicht sei der 20. April "der letztmögliche Termin, um den Wahltermin 13. September zu bestätigen oder zu sagen, dass die Kommunalwahl verschoben wird". Es sei aus "demokratischen Gründen schwer verträglich", an dem Termin festzuhalten, wenn der Vorbereitungszeitraum für die Kandidatenaufstellung kürzer als drei Monate würde. "Wenn man die Kommunalwahl verlegt, wäre ein Termin im Frühjahr 2021 sinnvoll", sagte der Düsseldorfer Wissenschaftler der "Kölnischen Rundschau" (Montag).

Auch der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte äußerte sich: "Die Kommunalwahlen könnten ausschließlich als Briefwahlen durchgeführt werden. Eine Verschiebung wäre mit diesem Verfahren hinfällig", sagte er der "Rheinischen Post"./hun/DP/mis