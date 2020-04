VIRUS: Virologe regt schrittweise Schulöffnung nach Ferien an

ESSEN (dpa-AFX) - Der Essener Virologe Ulf Dittmer hält eine schrittweise Öffnung der Schulen nach den Osterferien aus fachlicher Sicht für möglich. "Man könnte mit der Oberstufe anfangen", sagte der Direktor des Instituts für Virologie des Universitätsklinikums Essen der Deutschen Presse-Agentur. Älteren Schülern falle es leichter, die notwendigen Regeln einzuhalten. Essentiell seien die Abstandsregeln.

Hintergrund von Dittmers Vorschlag ist die Beobachtung, dass "Kinder von dieser Infektion am wenigsten von allen Bevölkerungsgruppen betroffen" sind, wie es der Experte formuliert. Die Ursache dafür sei noch unbekannt. "Das Risiko, dass sich die Kinder in der Schule gegenseitig anstecken und schwer an Covid-19 erkrankten, halte ich daher für äußerst gering."

Allerdings könnten Kinder sich infizieren, nicht erkranken und dann trotzdem ihre Großeltern oder vorerkrankten Eltern anstecken. "Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich", so Dittmer. Wie häufig das auftrete, lasse sich derzeit nicht sagen./tob/DP/jha